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Під ракетні удари потрапили Жмеринка і Козятин. Є загиблі та поранені

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Жмеринка, Козятин, Понеділок 25 квітня 2022 10:56
Під ракетні удари потрапили Жмеринка і Козятин. Є загиблі та поранені Фото: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов (ukrnet)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська завдали ракетних ударів по Жмеринці та Козятину (Вінницька область), які є залізничними вузлами. В результаті атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

"Сьогодні Вінницька область знову під ракетними обстрілами, міста Жмеринка та Козятин. Ворог намагається завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі, поранені, проводяться рятувальні роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій.

Також стало відомо, що через пошкодження інфраструктури у Вінницькій області затримуються потяги. Вже з'явився список поїздок, які йдуть з відставанням від графіка.

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Вінницька область Війна Росії проти України
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