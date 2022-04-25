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Окупанти зранку запустили по Одеській області дві ракети, - ОВА

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Понеділок 25 квітня 2022 20:48
Окупанти зранку запустили по Одеській області дві ракети, - ОВА Фото: окупанти зранку запустили по Одеській області дві ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку, 25 квітня, запустили в сторону Одеської області дві ракети. Одну з них збила ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Сьогодні вранці, зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести ракетний удар з берегового комплексу Бастіон по Одеській області. Одна ракета впала у воду, інша була збита нашими підрозділами ППО", - заявив Марченко.

За словами голови Одеської ОВА, також він зустрівся зі спікерами Польщі й Литви, аби обговорити побудову житла для вимушених переселенців й порушити питання підтримки у наданні для України статусу кандидата-члена ЄС.

"У сусідні області ворог намагається прорвати нашу оборону, завдаючи ракетно-артилерійських ударів й активно використовують танки. Але дякувати нашим захисникам та джавелінам противник продовжує втрачати техніку та живу силу. Бережіть себе", - додав Марченко.

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