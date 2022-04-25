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У Львівської області спалахнули пожежі через ракетні удари РФ

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Львівська область, Понеділок 25 квітня 2022 09:13
У Львівської області спалахнули пожежі через ракетні удари РФ Фото: у Львівської області спалахнули пожежі через ракетні удари РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У двох населених пунктах Львівській області через обстріли РФ зранку 25 квітня спалахнули пожежі. Жителів просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Раніше очільник Львівської області попередив, що в регіоні працює ППО. Він закликав мешканців бути в укриттях.

Також нагадаємо, що в Одеській ОВА попередили про можливі ракетні удари з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.

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