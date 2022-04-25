ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів

Новость на русском →
Понеділок 25 квітня 2022 22:20
Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter Inc. Придбав соціальну мережу за 44 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обговорення угоди протягом тижня здавалося невизначеним, однак процес прискорився після того, як Маск зацікавив акціонерів фінансовими деталями своєї пропозиції.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter - це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - заявив Маск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маск, ще тиждень тому, готувався придбати 100% акцій сервісу мікроблогів Twitter за 43 млрд доларів.

Також Рада директорів Twitter обмежила можливості скупки акцій для Маска вище 15%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Илон Маск
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде