Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів
Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду щодо купівлі Twitter Inc. Придбав соціальну мережу за 44 млрд доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Обговорення угоди протягом тижня здавалося невизначеним, однак процес прискорився після того, як Маск зацікавив акціонерів фінансовими деталями своєї пропозиції.
"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter - це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - заявив Маск.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маск, ще тиждень тому, готувався придбати 100% акцій сервісу мікроблогів Twitter за 43 млрд доларів.
Також Рада директорів Twitter обмежила можливості скупки акцій для Маска вище 15%.
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