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Спочатку зрівняли з землею: російські війська увійшли в ще одне селище Луганської області

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Луганська область, Понеділок 25 квітня 2022 18:13
Спочатку зрівняли з землею: російські війська увійшли в ще одне селище Луганської області Фото: окупанти увійшли в Новотошківське Луганської області (t.me/tvoy_region)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області. Перед цим окупанти активно знищували населений пункт авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Захоплювати там було нічого. Російські війська взяли випалену землю Новотошківського", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що Новотошківське, яке ворог знищив авіаударами, входить до складу Гірської військової адміністрації. Наразі йдуть активні бої за інші населені пункти громади.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Гайдай заявив, що окупанти захопили 80% Луганської області.

Раніше ми також повідомляли, що російські військові зайшли до Кремінної.

Проте голова Луганської ОВА пояснив, що українські військові вийшли з міста, оскільки окупанти почали рівняти його із землею.

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Війна Росії проти України Луганськ
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