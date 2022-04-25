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У Росії заявили про підготовку замаху на пропагандиста Соловйова: нібито планувала СБУ

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Москва, Понеділок 25 квітня 2022 14:16
У Росії заявили про підготовку замаху на пропагандиста Соловйова: нібито планувала СБУ Фото: російський пропагандист Володимир Соловйов (facebook com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила, що запобігло вбивству пропагандиста Володимира Соловйова. Там стверджують, що замах нібито готувала Служба безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У ФСБ стверджують, що затримали групу членів "неонацистської терористичної організації". Вони, нібито на замовлення СБУ планували вбивство Володимира Соловйова.

Також стверджується, що в ході обшуків вилучено саморобний вибуховий пристрій, 8 саморобних "коктейлів Молотова", 6 пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, більш як тисячі патронів, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти, націоналістична література та атрибутика.

Затримані дають свідчення.

Нагадаємо, на початку квітня невідомі намагалися підпалити будинок пропагандиста Соловйова в Італії та залишили йому послання.

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