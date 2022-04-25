У російському Брянську сталася потужна пожежа на нафтобазі, лунали вибухи
У російському місті Брянськ вночі 25 квітня сталася сильна пожежа в районі нафтобази, а також чулися вибухи. Даних про можливих постраждалих в результаті НП поки немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, перед двома пожежами прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази "Дружба". Повідомляється, що загорілися резервуари з паливом.
РосЗМІ пишуть, що, за непідтвердженою інформацією, вибух стався на території місцевої військової частини.
Також зазначається, що ГУ МНС по Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім публікація була видалена, передає Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", і наводить текст даного повідомлення:
"О 02:00 год 25.04.2022 в оперативну чергову зміну Головного управління МНС Росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: г.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський. До місця виклику направлено пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі. По прибуттю встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази".
Відео про пожежу в Брянську публікують в соціальних мережах. На кадрах видно, що полум'я дуже велике, і заграва від вогню видна з різних точок міста, а також чутно звуки повітряної тривоги.
Відео: велика пожежа в Брянську 25 квітня
Раніше повідомлялося, що окупанти мають намір вивезти на територію РФ уламки збитих безпілотників "Байрактар" та українських вертольотів, які хочуть використати для антиукраїнських провокацій.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді було пошкоджено залізничне полотно у Щебекинском районі.
Також ми писали про те, що 14 квітня губернатор Бєлгородської області РФ звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавльовка.
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