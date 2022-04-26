Обстрел железнодорожных станций, пожар в российском Брянске, заявление о покушении на Соловьева: новости за 25 апреля
Российская армия обстреляла железнодорожные станции в Украине, в России заявили о подготовке покушения на пропагандиста Соловьева, в российском Брянске произошел мощный пожар. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 апреля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российская армия утром 25 апреля обстреляла 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
- Российская армия зашла в поселок Новотошковское Луганской области. Перед этим оккупанты активно уничтожали населенный пункт авиацией
- Российские военные взяли под контроль помещение городского совета в захваченном Херсоне. Персонал муниципалитета был изгнан из рабочих кабинетов.
- Российские оккупанты утром, 25 апреля, запустили в сторону Одесской области две ракеты. Одну из них сбила ПВО.
- Российские войска нанесли ракетные удары по Жмеринке и Казатину (Винницкая область).
- В двух населенных пунктах Львовской области из-за обстрелов РФ утром 25 апреля вспыхнули пожары.
- В Украине еще на месяц продлили военное положение.
В России заявили о подготовке покушения на пропагандиста Соловьева: якобы планировала СБУ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что предотвратило убийство пропагандиста Владимира Соловьева. Там утверждают, что покушение якобы готовила Служба безопасности Украины (СБУ).
В ФСБ утверждают, что задержали группу членов "неонацистской террористической организации". Они, якобы по заказу СБУ планировали убийство Владимира Соловьева. Также утверждается, что в ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе, гремели взрывы
В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы.
По сообщениям местных жителей в пабликах, перед двумя пожарами прогремело два взрыва, в частности в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы "Дружба". Сообщается, что загорелись резервуары с топливом. РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.
В непризнанном Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности"
В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Тирасполе произошло несколько взрывов в помещении т.н. Министерства гос сохранности. МВД непризнанного Приднестровья подтвердило несколько взрывов в здании "МГБ". В ведомстве и соседних домах выбило окна, но пострадавших нет.
Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей Украины и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".
Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов
Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc. Приобрел социальную сеть за 44 млрд долларов.
"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - заявил Маск.
В Украину придет похолодание с грозами: синоптики дали новый прогноз
Погода в Украине принесет похолодание на часть страны, а в некоторых районах прогремят грозы.
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