Обстрел железнодорожных станций, пожар в российском Брянске, заявление о покушении на Соловьева: новости за 25 апреля

Российская армия обстреляла железнодорожные станции в Украине, в России заявили о подготовке покушения на пропагандиста Соловьева, в российском Брянске произошел мощный пожар. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В России заявили о подготовке покушения на пропагандиста Соловьева: якобы планировала СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что предотвратило убийство пропагандиста Владимира Соловьева. Там утверждают, что покушение якобы готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

В ФСБ утверждают, что задержали группу членов "неонацистской террористической организации". Они, якобы по заказу СБУ планировали убийство Владимира Соловьева. Также утверждается, что в ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе, гремели взрывы

В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы.

По сообщениям местных жителей в пабликах, перед двумя пожарами прогремело два взрыва, в частности в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы "Дружба". Сообщается, что загорелись резервуары с топливом. РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.

В непризнанном Приднестровье заявили об обстреле "Министерства госбезопасности"

В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Тирасполе произошло несколько взрывов в помещении т.н. Министерства гос сохранности. МВД непризнанного Приднестровья подтвердило несколько взрывов в здании "МГБ". В ведомстве и соседних домах выбило окна, но пострадавших нет.

Ранее российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей Украины и выход к непризнанному Приднестровью. Там российские войска собираются защищать население от "притеснения русскоязычных".

Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc. Приобрел социальную сеть за 44 млрд долларов.

"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - заявил Маск.

В Украину придет похолодание с грозами: синоптики дали новый прогноз

Погода в Украине принесет похолодание на часть страны, а в некоторых районах прогремят грозы.

Читайте в материале Styler, что будет с погодой в стране в ближайшее время.