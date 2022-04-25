ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня

Новость на русском →
Понеділок 25 квітня 2022 16:23
Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня Фото: воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні ще на місяць продовжили воєнний стан. Закон набрав чинності з дня його публікації, тобто, відсьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Воєнний стан продовжено до 25 травня.

Відповідно до закону щодо воєнного стану, в Україні може вводитись:

  • обов'язкова трудова повинність,
  • відчуження особистого майна,
  • обмеження на пересування,
  • комендантська година,
  • заборона на торгівлю зброєю і алкоголем,
  • заборона на масові заходи і страйки,
  • обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету,
  • заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану.

Війна Росії проти України триває шістдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде