Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня
Фото: воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня (Getty Images)
В Україні ще на місяць продовжили воєнний стан. Закон набрав чинності з дня його публікації, тобто, відсьогодні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.
Воєнний стан продовжено до 25 травня.
Відповідно до закону щодо воєнного стану, в Україні може вводитись:
- обов'язкова трудова повинність,
- відчуження особистого майна,
- обмеження на пересування,
- комендантська година,
- заборона на торгівлю зброєю і алкоголем,
- заборона на масові заходи і страйки,
- обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету,
- заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану.
Війна Росії проти України триває шістдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram