Обсуждения НАТО по Patriot для Украины и 30 БМП от Словакии: новости за 29 ноября

Страны НАТО проводят дискуссию по поставкам Украине систем ПВО Patriot на саммите в Бухаресте. Тем временем Словакия передала нашим военным 30 БМП-1.

Более детально о том, что произошло во вторник, 29 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

За сутки, 28 ноября, украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков.

Украинские защитники постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной в Луганской области. Впрочем, ситуация на поле боя остается достаточно сложной, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российские военные могут продолжать наносить удары по энергетическим объектам Украины в течение нескольких месяцев, рассказал в интервью РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Российские военные продолжают бить по гражданской инфраструктуре Херсонской области. За сутки, 28 ноября, они обстреляли регион 21 раз.

В ВСУ заверили, что россияне под Бахмутом будут остановлены огнем украинской артиллерии и, возможно, контратакой.

Вооруженные силы Украины ударили по позициям зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов. В то же время враг продолжает вести наступательные действия под Бахмутом и Авдеевкой.

Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны Альянса на саммите в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она также касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективны и функционируют", - рассказал он.

Словакия передала Украине 30 единиц БМП-1

Минобороны Словакии заявило о передаче Украине боевых машин пехоты БМП-1. Их украинская сторона получила в количестве 30 единиц.

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо (главе Минобороны Германии - ред.) Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество. Слава Украине", - рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины

Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро дороже, чем все предыдущие.

В него войдут наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 млн евро.

Шмыгаль об энергетике: есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день

Ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"При дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей", - добавил он.

Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после деоккупации

Украина может выдворить всех граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова от оккупантов, рассказала постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Она заявила, что после выезда их дальнейшая возможность вернуться будет решаться в соответствии с законодательством.

Латвия заявляет, что Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам России

Украина должна иметь возможность наносить удары по аэродромам и ракетным складам РФ, с которых обстреливают украинскую гражданскую инфраструктуру, подчеркнул глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.