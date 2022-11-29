В ВСУ отреагировали на заявления россиян об "успехах" под Бахмутом

Огнем украинской артиллерии и, возможно, контратакой россияне под Бахмутом будут остановлены, что помешает их продвижению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Наше командование в режиме постоянного времени видит поле боя и все попытки противника существенно сосредоточить усилия по главному удару и в большинстве случаев это пресекается. Я уверен, что в этот раз будет так же", - говорится в заявлении.

Череватый добавил, что огнем артиллерии и, возможно, контратакой враг будет остановлен и значительно продвинуться ему не удастся.

"Бывают локальные успехи у врага. Это позиционная война, но здесь есть несколько вариантов: или потом противник останавливается и накрывается большим огнем и терпит потери. Или, что бывает очень часто, мы отбиваем назад эти позиции", - добавил Череватый.

В период с 27 по 28 ноября различные российские источники распространяли сообщения о том, что группа Вагнера и другие российские силы также прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевке (7 км юго-восточнее) западнее Бахмута), Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), Зеленополье (13 км южнее Бахмута), Подгородном (5 км северо-восточнее Бахмута) и Спорное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

При этом визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, за исключением Озеряновки, Институт изучения войны не наблюдал.