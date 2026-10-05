Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали

В Киеве отопительный сезон начнут не к определенной календарной дате, а с учетом реальной температуры воздуха. Пока погода позволяет отложить запуск системы отопления и использовать время для дополнительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы КГГА Петра Пантелеева Новости.LIVE .

По его словам, основные технические работы уже завершены. В то же время, специалисты продолжают выполнять необходимые мероприятия, которые можно провести до начала отопительного сезона.

В КГГА также отмечают необходимость бережно использовать газ, поскольку это важный ресурс. Поэтому отопление начнут включать, когда температура воздуха заметно снизится.

Кто может получить тепло раньше

Медицинские учреждения и учебные заведения обычно подключают к отоплению раньше. Решения о запуске отопления в таких учреждениях принимают их руководители, которые подают соответствующие заявки.