ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета: обновленные потери России

За прошедшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88 380 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника на 29 ноября ориентировочно составили:

личного состава - около 88380 (+480) человек ликвидировано,

танков - 2911 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 280 (+2) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),

крылатых ракет - 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,

специальной техники – 163 (+0).

Напомним, украинские военные отразили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.

При этом захватчики готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.