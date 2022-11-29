ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета: обновленные потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88 380 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника на 29 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 88380 (+480) человек ликвидировано,
- танков - 2911 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 280 (+2) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
- крылатых ракет - 531 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,
- специальной техники – 163 (+0).
Напомним, украинские военные отразили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.
При этом захватчики готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время.
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