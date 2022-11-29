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ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета: обновленные потери России

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Вторник 29 ноября 2022 08:57
ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета: обновленные потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

За прошедшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88 380 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника на 29 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 88380 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 2911 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 280 (+2) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
  • крылатых ракет - 531 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,
  • специальной техники – 163 (+0).

Напомним, украинские военные отразили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.

При этом захватчики готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время.

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