Россия может продолжать удары по энергетике Украины еще несколько месяцев, - эксперт

Российские военные могут продолжать наносить удары по энергетическим объектам Украины в течение нескольких месяцев. При этом они перестали запускать ракеты по позициям войск, поняв, что победить Украину на поле боя им не удастся.

"Я бы все-таки выходил из худшего сценария - что они могут это продолжать делать еще несколько месяцев. Если говорить о боевой способности, то есть способности Российской Федерации использовать ракетное оружие даже воздушного базирования в противостоянии с противником на поле боя - уже нет. Они уже прошли точку невозврата что с Китаем, что со странами НАТО", - сказал он.

Сумусь отметил, что россияне уже не используют ракеты для ударов по войскам в Украине, а только по энергосистеме. По его словам, захватчики решили, что на поле боя Украину они уже не победят.

"Они проиграли еще 25 февраля, когда поняли, что их блицкриг не удался. И потому Путина просто убедили, что единственный выход для него - это, во-первых, потянуть время: возможно, что-нибудь случится в НАТО, Европе или в Соединенных Штатах. Однако для него главная угроза сейчас - это не НАТО, Украина или какие-то "нацисты". Главная угроза для Путина - это его окружение, которое уже давно поняло, что они в катастрофе, что они теряют все, что создали и заработали", - сказал эксперт.

Российского диктатора также могли убедить, что единственный вариант - это довести Украину до гуманитарной катастрофы.

"Кажется, Лукашенко сказал, что если Зеленский не остановится, то Путин перебьет всех украинцев. А Песков заявил, что у Зеленского есть возможность легко остановить страдания украинцев, если он сдастся и прекратит войну. То есть идет прямой шантаж", - добавил Сумусь.

При этом россияне говорят Европе: "Если вы не хотите потоков мигрантов из Украины, то давайте останавливайте Зеленского и Украину, мы готовы сесть за стол переговоров". Так, единственный шанс выжить для Путина - это заставить украинского президента сесть за стол переговоров, взять паузу и попытаться вывести на какую-то договоренность типа "Минская", которая начнет снимать санкционные ограничения и позволит не платить репарации.

Именно поэтому Украина просит у своих союзников противоракетную оборону. При этом Самусь не понимает, почему страны НАТО нам ее не предоставляют. Так, генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что они не могут вовлекаться в этот конфликт, не могут идти на эскалацию.

По его словам, если НАТО не может дать Украине системы ПРО, это означает, что они являются нейтральной стороной в этом конфликте. То есть они остаются нейтральными к совершению военных преступлений, ведь удары зимой по энергетической инфраструктуре - это военные преступления.

"Это запрещено всеми конвенциями - нанесение ударов по гражданским объектам, которые вообще не касаются войны. Какое отношение к войне, например, имеет трансформатор во Львове? Россияне, конечно, могут говорить, что там возят по железной дороге HIMARS. Это просто бред. Но меня здесь больше беспокоит позиция НАТО, если честно", - добавил эксперт.