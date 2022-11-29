Россия может продолжать удары по энергетике Украины еще несколько месяцев, - эксперт
Российские военные могут продолжать наносить удары по энергетическим объектам Украины в течение нескольких месяцев. При этом они перестали запускать ракеты по позициям войск, поняв, что победить Украину на поле боя им не удастся.
Об этом директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал в интервью РБК-Украина.
"Я бы все-таки выходил из худшего сценария - что они могут это продолжать делать еще несколько месяцев. Если говорить о боевой способности, то есть способности Российской Федерации использовать ракетное оружие даже воздушного базирования в противостоянии с противником на поле боя - уже нет. Они уже прошли точку невозврата что с Китаем, что со странами НАТО", - сказал он.
Сумусь отметил, что россияне уже не используют ракеты для ударов по войскам в Украине, а только по энергосистеме. По его словам, захватчики решили, что на поле боя Украину они уже не победят.
"Они проиграли еще 25 февраля, когда поняли, что их блицкриг не удался. И потому Путина просто убедили, что единственный выход для него - это, во-первых, потянуть время: возможно, что-нибудь случится в НАТО, Европе или в Соединенных Штатах. Однако для него главная угроза сейчас - это не НАТО, Украина или какие-то "нацисты". Главная угроза для Путина - это его окружение, которое уже давно поняло, что они в катастрофе, что они теряют все, что создали и заработали", - сказал эксперт.
Российского диктатора также могли убедить, что единственный вариант - это довести Украину до гуманитарной катастрофы.
"Кажется, Лукашенко сказал, что если Зеленский не остановится, то Путин перебьет всех украинцев. А Песков заявил, что у Зеленского есть возможность легко остановить страдания украинцев, если он сдастся и прекратит войну. То есть идет прямой шантаж", - добавил Сумусь.
При этом россияне говорят Европе: "Если вы не хотите потоков мигрантов из Украины, то давайте останавливайте Зеленского и Украину, мы готовы сесть за стол переговоров". Так, единственный шанс выжить для Путина - это заставить украинского президента сесть за стол переговоров, взять паузу и попытаться вывести на какую-то договоренность типа "Минская", которая начнет снимать санкционные ограничения и позволит не платить репарации.
Именно поэтому Украина просит у своих союзников противоракетную оборону. При этом Самусь не понимает, почему страны НАТО нам ее не предоставляют. Так, генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что они не могут вовлекаться в этот конфликт, не могут идти на эскалацию.
По его словам, если НАТО не может дать Украине системы ПРО, это означает, что они являются нейтральной стороной в этом конфликте. То есть они остаются нейтральными к совершению военных преступлений, ведь удары зимой по энергетической инфраструктуре - это военные преступления.
"Это запрещено всеми конвенциями - нанесение ударов по гражданским объектам, которые вообще не касаются войны. Какое отношение к войне, например, имеет трансформатор во Львове? Россияне, конечно, могут говорить, что там возят по железной дороге HIMARS. Это просто бред. Но меня здесь больше беспокоит позиция НАТО, если честно", - добавил эксперт.
Напомним, ранее Самусь заявил, что россияне не смогут уничтожить военную связь в Украине.
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