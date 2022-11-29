ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвигаются в сторону Сватово и Кременной, - Луганская ОВА

Новина українською →
Луганская область, Вторник 29 ноября 2022 09:56
ВСУ продвигаются в сторону Сватово и Кременной, - Луганская ОВА Фото: ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной в Луганской области. Впрочем, ситуация на поле боя остается достаточно сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, бои в Луганской области продолжаются практически непрерывно.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно (ВСУ - ред.) понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватово и Кременной", - рассказал Гайдай.

Карты боев подтверждают продолжение контрнаступательных операций ВСУ

Напомним, по данным возведения ISW, оккупанты могут уделять первостепенное внимание обороне в районе Сватового, чтобы обезопасить критически важные линии логистики, идущие на восток в тыл россиян (Старобельск).

При этом к западу от Кременной также идут бои - враг переходит в наступление, вероятно желая вернуть позиции на Лиманском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Кременная Взрыв в Сватово
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России