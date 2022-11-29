Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после деоккупации

Украина рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ из Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву в колонке для УП .

"По разным оценкам, за период временной оккупации на территорию Крыма незаконно переместилось более 500 тысяч граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам Ташевой, это стало настоящим демографическим кризисом. Ведь колонизация украинского полуострова россиянами происходила параллельно с вынужденным переселением, преследованием и заключением нелояльных России и ее оккупационных администраций украинцев и представителей крымскотатарского и других коренных народов.

Согласно общим данным, около 100 тысяч граждан Украины были вынуждены уехать с полуострова.

По словам представительницы президента, заселение Крыма россиянами является частью гибридной войны РФ, которую Москва может использовать для будущих агрессий. Она отметила, что согласно законодательству Украины все иностранцы, попавшие на полуостров не из-за украинских пунктов пропуска, проживают в Крыму незаконно - следовательно, подобные представители иностранных государств должны покинуть Крым добровольно или принудительно.

Ташева заявила, что Украина рассматривает вариант выдворения всех граждан России после деоккупации Крыма, а после выезда их дальнейшая возможность вернуться будет решаться в соответствии с законодательством - рассмотрение каждого дела будет индивидуальным, поскольку необходимо учитывать многие факторы.

Есть ряд случаев, когда граждане РФ, проживавшие на оккупированных территориях, выявляли проукраинскую позицию - речь идет о родственниках политических заключенных, их адвокатах.

Представительница президента подчеркнула, что гражданам Украины, которым был навязан российский паспорт, ничего не угрожает, а государство гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

"Крым - это Украина, поэтому если житель полуострова приехал туда из РФ или другой страны - он иностранец, значит, должен пройти все необходимые украинские правительственные процедуры, чтобы проживать на территории чужого ему государства законно", - добавила она.