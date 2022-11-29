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Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины: что в него войдет

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Вторник 29 ноября 2022 08:42
Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины: что в него войдет Фото: Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема во время брифинга в Киеве.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - отметил он, добавив, что "это на 100 млн больше, чем все предыдущие. Это - прорыв, совсем другая степень поддержки".

По словам Биллстрема, финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше нужного ей на международном рынке.

Нпомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Швеция передаст Киеву пакет помощи, который будет самым большим за все время. Отдельно будет предоставлена гуманитарная помощь для нужд Украины.

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