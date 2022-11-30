Обговорення НАТО щодо Patriot для України та 30 БМП від Словаччини: новини за 29 листопада

Країни НАТО на саміті у Бухаресті проводять дискусію щодо постачання Україні систем ППО Patriot. Тим часом Словаччина передала нашим військовим 30 БМП-1.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 29 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

За добу, 28 листопада, українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників.

Українські захисники поступово просуваються у бік Сватового та Кремінної в Луганській області. Втім, ситуація на полі бою залишається доволі складною, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські військові можуть продовжувати завдавати ударів по енергетичних об'єктах України протягом кількох місяців, розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Російські військові продовжують бити по цивільній інфраструктурі Херсонської області. За добу, 28 листопада, вони обстріляли регіон 21 раз.

У ЗСУ запевнили, що росіяни під Бахмутом будуть зупинені вогнем української артилерії та, можливо, контратакою.

Збройні сили України вдарили по позиціям зенітно-ракетного комплексу російських окупантів. Водночас ворог продовжує вести наступальні дії під Бахмутом та Авдіївкою.

Країни НАТО ведуть дискусію щодо постачання Україні комплексів Patriot, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що країни Альянсу на саміті в Бухаресті ведуть дискусію щодо можливих поставок Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot, і зараз з цього приводу йде дискусія. Але вона також стосується й того, щоб гарантувати, що вже поставлені системи ефективні та функціонують", - розповів він.

Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП-1

Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні бойових машин піхоти БМП-1. Їх українська сторона отримала в кількості 30 одиниць.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (голові Міноборони Німеччини - ред.) Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю. Слава Україні", - розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро дорожче, ніж усі попередні.

До нього увійдуть наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро.

Шмигаль про енергетику: є можливість давати світло в будинках по 5-6 годин на день

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в будинках по 5-6 годин на день, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"При дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому загоєнні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб", - додав він.

Україна розглядає варіант повного видворення громадян РФ з Криму після деокупації

Україна може вигнати всіх громадян РФ з Криму після звільнення півострова від окупантів, розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

Вона заявила, що після виїзду їх подальша можливість повернутися вирішуватиметься відповідно до законодавства.

Латвія заявляє, що Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромах Росії

Україна повинна мати можливість завдавати ударів по аеродромах та ракетних складах РФ, з яких обстрілюють українську цивільну інфраструктуру, наголосив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.