ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия заявляет, что Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам России

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 21:06
Латвия заявляет, что Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам России Фото: Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина должна иметь возможность наносить удары по аэродромам и ракетным складам РФ, с которых наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, которое приводит Financial Post.

Ринкевичс добавил, что союзники НАТО не должны бояться эскалации, а вооруженные силы Украины должны иметь право атаковать аэродромы на территории РФ. Поскольку именно с этих территорий взлетают самолеты, атакующие гражданскую инфраструктуру в Украине.

Хотя США не наложили ограничений на то, как Украина использует оружие, они до сих пор отказывались отправлять оружие с достаточной дальностью действия, чтобы нанести удар по территории России.

"Несколько других государств-членов также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по поводу того, как она использует оружие", - добавил глава МИД Латвии.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины является передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.

В Республиканской партии отреагировали на отступление российских войск из Херсона и призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Латвия Война в Украине
NEWS
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России