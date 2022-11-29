Словакия передала Украине 30 единиц БМП1

Минобороны Словакии заявило о передаче Украине боевых машин пехоты БМП1. Их украинская сторона получила в количестве 30 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Рад подтвердить, что 30 словацких БМП1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо (главе Минобороны Германии - ред.) Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество. Слава Украине", - написал он.

БМП-1 - боевая машина пехоты предназначена для совместных действий с танками в бою и транспортировки личного состава. Боевая машина принята на вооружение СССР в 1966 году. Серийно выпускалась с 1966 по 1983 год. Применялось в войне в Афганистане и многих других военных конфликтах. Затем на базе БМП-1 начался выпуск усовершенствованной модели БМП-2.

Напомним, ранее правительство Словакии пообещало передать Украине 30 боевых машин пехоты (БМП1) в обмен на то, что Братислава получит от Берлина 15 танков Leopard 2A4.

Напомним, ранее Украина получила от Словакии еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer.

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