Бойцы ССО показали видео уничтожения российского "Бука"

Бойцы Сил специальных операций (ССО) показали кадры удара по российскому "Бук-М1". Зенитно-ракетный комплекс оккупантов был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат", - говорится в сообщении. Уничтожение важного вооружения РФ По данным Генштаба, подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".