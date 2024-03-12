Дроны атаковали три региона РФ: горит нефтебаза, семь населенных пунктов без света

В России три региона сегодня ночью, 12 марта, были атакованы беспилотниками. Сообщается, что в Курске, Орле и ряде населенных пунктов Белгородской области были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Так, в Белгородской области РФ семь населенных пунктов остались без света из-за атаки беспилотника неопознанного типа. Отмечается, что дрон якобы сбросил четыре взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка.

Также громкие взрывы были слышны в Курске, в Орле после взрывов возник пожар на одном из промышленных объектов. Местные паблики сообщают, что пожар произошел на одной из местных нефтебаз.

Взрывы в России

В последние месяцы увеличилось количество взрывов в разных регионах РФ, часто их причины связаны с ударами беспилотников.

Так, вчера, 11 марта, в России заявили об "атаке" дронами арсенала с боеприпасами в Волгоградской области. Он расположен на территории одной из воинских частей оккупантов. Отмечается, что это не первая подобная атака. 24 ноября 2023 года беспилотник уже падал на территорию этой же войсковой части. Тогда, якобы, пострадавших и разрушений не было. Кроме того, 16 ноября эту же войсковую часть также атаковал беспилотник, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия.

Кроме того, в ночь на 10 марта в России вспыхнул мощный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области. На опубликованных в сети кадрах можно было увидеть, что пожар был достаточно мощным.

Детальнее об атаке дронов по территории России с 8 на 9 марта - в материале РБК-Украина.