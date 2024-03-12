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Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС, - Шмыгаль

Украина, Вторник 12 марта 2024 19:35
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Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Еврокомиссия сегодня, 12 марта, утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз! Соответствующие предложения представлены Совету ЕС", - сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членства в Европейском Союзе.

"Этот шаг - свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства - сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее", - добавил Шмыгаль.

Вступительные переговоры

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной относительно членства в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, было необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.

Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должна представить рамочные условия в течение ближайших недель.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль
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