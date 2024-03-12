ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подписал закон, который позволит погибшим военным стать родителями

Киев, Вторник 12 марта 2024 16:26
UA EN RU
Зеленский подписал закон, который позволит погибшим военным стать родителями Иллюстративное фото: в Украине подписали закон, который позволит погибшим военным стать родителями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о биологическом отцовстве (материнстве) для военных в случае их гибели. В частности, репродуктивные клетки военных будут хранить в течение нескольких лет бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Согласно данным, которые обнародовали на сайте парламента, президент подписал закон сегодня, 12 марта.

Что предусматривает документ

Теперь репродуктивные клетки военных будут бесплатно сохранять в течение 3 лет с момента гибели. В случае окончания срока сохранение клеток его можно будет продлить за счет другого лица, которого определил сам военный.

Военный, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти.

В случае использования для зачатия репродуктивных клеток погибшего военного он будет признан отцом или матерью рожденного ребенка.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Украине разразился скандал из-за того, что женщинам на законодательном уровне запретили использовать репродуктивный материал погибших на войне мужчин.

При этом в Украине собирались утилизировать весь биоматериал тех мужчин, которые погибли на войне. Более подробно о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

В конце января 2024 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект о репродуктивном материале военных. Биоматериалы военных предложили хранить бесплатно, но не уничтожать.

Уже 7 февраля Рада поддержала этот законопроект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война России против Украины Дети
NEWS
"Телевизор врет". Эксперт назвал ключевую миссию добровольцев в прорыве границы России
"Телевизор врет". Эксперт назвал ключевую миссию добровольцев в прорыве границы России
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг