ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ночью били по Украине ракетой и "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Вторник 12 марта 2024 07:40
UA EN RU
Войска РФ ночью били по Украине ракетой и "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: силы ПВО сбили 17 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами типа "Шахед" и крылатой ракетой. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ и Telegram Сил обороны юга Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В частности, для атаки по южным регионам россияне применили дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 и ракету Х-59, которая была выпущена в направлении Одесской области. Цель была уничтожена подразделениями ПВО над морем.

"В течение 2,5 часа подразделения ПВО отражали атаку, восемь целей было уничтожено: две на Херсонщине, четыре в небе над Николаевщиной, еще две вышли из нашей операционной зоны в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе типа "Шахед". Их целью чаще всего становиться гражданская и энергетическая инфраструктура.

Последняя атака состоялась вчера ночью, 11 марта. Всего враг запустил 25 беспилотников, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских воздушных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Генштаб ВСУ Вторжение России в Украину
NEWS
Дрон атаковал НПЗ в Нижегородской области РФ: возник большой пожар
Дрон атаковал НПЗ в Нижегородской области РФ: возник большой пожар
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг