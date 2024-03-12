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Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов

Вашингтон, Вторник 12 марта 2024 20:02
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Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов Фото: Джейк Салливан, представитель Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов.

Об этом объявил представитель Белого дома Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг для прессы.

По словам Салливана, новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что "время идет" и помощь Украине нужна прямо сейчас.

Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должна одобрить Палата представителей США и подписать президент.

Как писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

В новом пакете могут быть ATACMS

Сегодня американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США может содержать несколько дальнобойных ракет ATACMS.

Однако Министерство обороны США не публиковало детальный список оружия, которое войдет в новый пакет поддержки. Однако стоит отметить, что ракеты могут передать Украине и без предварительного объявления об этом.

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