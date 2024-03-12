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Зеленский показал последствия удара по Кривому Рогу

Украина, Вторник 12 марта 2024 20:18
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Зеленский показал последствия удара по Кривому Рогу Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по многоэтажке в Кривом Роге и показал последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на это время двое погибших. Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас на месте российского удара ищут людей, оказавшихся под завалами.

"Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", - подчеркнул глава государства.

Удар по Кривому Рогу

Сегодня, 12 марта, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге. Известно, что в результате вражеской атаки погибли мирные жители, среди раненых есть и ребенок.

Все подробности русского удара по городу можно узнать в материале РБК-Украина.

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