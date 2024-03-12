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Новая помощь Украине: раскрыто содержание пакета от США

Украина, Вторник 12 марта 2024 21:02
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Новая помощь Украине: раскрыто содержание пакета от США Фото: помощь Украине от США (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Администрация президента США Джо Байдена объявила сегодня о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов, который они выделят Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Politico Лару Селигман.

По данным Селигман, представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что в новый пакет помощи вошли:

  • перехватывающие зенитные ракеты;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая осколочно-фугасные и кассетные боеприпасы двойного назначения;
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 84 противотанковых комплекса.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

Как писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

Ранее сегодня американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США может содержать несколько дальнобойных ракет ATACMS.

Однако Министерство обороны США не публиковало детальный список оружия, которое войдет в новый пакет поддержки. Однако стоит отметить, что ракеты могут передать Украине и без предварительного объявления об этом.

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