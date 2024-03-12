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Дрон атаковал центр Белгорода: под ударом здание администрации

Россия, Вторник 12 марта 2024 13:43
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Дрон атаковал центр Белгорода: под ударом здание администрации Фото: дрон атаковал центр Белгорода 12 марта (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

В России пожаловались на атаку дрона по центру Белгорода. Якобы под удар попало здание местной администрации, в результаче чего есть даже пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА", - заявил Гладков.

По его словам, якобы есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая - контузию.

Кроме того, в из-за взрыва в здании администрации выбиты окна, посечен фасад. При этом, Гладков уже успел определить принадлежность беспилотника к так называемым "дронам противника".

В сети уже появились видео последствий атаки.

Ситуация в России

В России 12 марта совсем неспокойно. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.

Уже утром стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы". На данный момент известно, что добровольцы контролируют населенный пункт Теткино в Курской области.

К тому же сегодня в РФ случилось две авиакатастрофы - в Белгородской области, вероятно, упал истребитель Су-27, а в Иваново РФ - Ил-76.

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