Новый пакет помощи от США и санкции против России: новости за 28 сентября

США предоставят Украине еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи на 1,1 млрд долларов. Тем временем Еврокомиссия разработала новые антироссийские санкции в связи с недавними решениями российского диктатора Владимира Путина.

Более подробно о случившемся в среду, 28 сентября, - в материале РБК-Украина .

Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи

США предоставит Украине дополнительное вооружение на 1,1 миллиарда долларов в рамках нового пакета военной помощи.

В новый пакет войдут: 18 ракетных систем залпового огня HIMARS и снаряды к ним, 12 систем для борьбы с беспилотниками Titan и средства на закупку около 300 автомобилей для перевозки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения.

ЕК предложила ввести новый пакет санкций против России: что в него вошло

Еврокомиссия разработала новый пакет антироссийских санкций на фоне недавних решений президента РФ Владимира Путина. Предлагается расширить список санкций Евросоюза против физических и юридических лиц, причастных к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Также планируется ввести новые ограничения на торговлю с Россией, а именно: утвердить новые санкции на импорт продукции российского производства, которые лишат страну-агрессора дохода в размере 7 млрд евро и расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в РФ (как ключевые технологии, необходимые для ведения войны).

ЕС также намерен применить "крымские санкции" ко всем неподконтрольным Украине территориям. Кроме того, в Евросоюзе рассматривают возможность добавить 30 физических лиц в новый санкционный список против РФ. Среди них российский певец Николай Расторгуев и идеолога "русского мира" Александр Дугин.

Путин после мобилизации хочет захватить Харьков и Одессу, - Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными.

Некоторые люди, близкие к Кремлю, считают, что Россия в конце концов сможет вернуть инициативу и продвинуться дальше в Украину, возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу, которые ей не удалось захватить до сих пор.

Источники говорят, что в результате от Украины останется лишь обломок ее довоенного положения. Хотя это кажется неправдоподобным, учитывая недавние успехи Киева на поле боя, российские чиновники уверены, что их силы смогут завести Украину в тупик и добиться какого-нибудь урегулирования, которое подтвердит хотя бы часть их достижений.

Процедура аннексии оккупированных территорий Украины может занять 12 дней, - СМИ

Согласно российскому сценарию, после проведения так называемых "референдумов о присоединении к РФ" Путин должен признать "независимость" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. При этом "независимость" псевдореспублика "ЛДНР" Россия признала еще 21 февраля 2022 года.

Затем РФ должна заключить договоры с регионами, которые Путин передаст на ратификацию российскому парламенту вместе с законопроектами о принятии новых субъектов. Представительница верхней палаты Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит вопрос "присоединения" 4 октября. То есть вся процедура аннексии, включая проведение "референдумов" с 23 сентября, может занять 12 дней.

Часть Украины накроют дожди с грозами и туман: прогноз погоды на четверг

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Ночью в северо-восточных областях и на крайнем западе страны, днем в большинстве районов Правобережья ожидаются небольшие дожди. При этом в Закарпатье прогнозируется умеренный, днем местами значительный дождь и гроза. На остальной территории без существенных осадков.

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