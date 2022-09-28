Украина получит от Германии ПВО, которой нет даже у Бундесвера: посол назвала сроки

Украина в октябре может получить от Германии первые современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Этих ПВО нет на вооружении у самого Бундесвера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен в интервью УП.

"Бундесвер их не имеет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - рассказала Фельдгузен.

По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая - до конца года, а еще два уже в следующем году.

"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной следующий год. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - подытожила посол.

Напомним, недавно Германия опубликовала полный список готовящейся военной помощи к отправке в Украину, среди перечня была и система IRIS-T, при этом их количество не уточнено.

Добавим, что известно о немецких IRIS-T и в чем их особенность - РБК-Украина ранее собрало в своем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.