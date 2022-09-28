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ЕС планирует ввести санкции против идеолога "русского мира" Дугина и певца Расторгуева

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Среда 28 сентября 2022 22:16
ЕС планирует ввести санкции против идеолога "русского мира" Дугина и певца Расторгуева Фото: ЕС планирует ввести санкции против идеолога "русского мира" Дугина и певца Расторгуева (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В ЕС рассматривают возможность добавить 30 физических лиц в новый санкционный список против РФ. Среди них российский певец Николай Расторгуев и идеолога "русского мира" Александр Дугин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Евросоюз планирует ввести санкции против Дугина, Расторгуева и Лушникова", - говорится в сообщении.

Также изданию стало известно, что санкции могут затронуть около 30 человек и восьми компаний.

Александр Дугин - русский философ и публицист фашистского направления, считается идеологом "русского мира". Вроде бы оказывает значительное влияние на президента РФ Владимира Путина.

США внесли его в санкционный список лиц, виновных в агрессии России против Украины. Внесен он и в список тех, кто создает угрозу нацбезопасности Украины и в базу "Миротворец".

Николай Расторгуев - российский эстрадный певец, солист группы "Любэ".

11 марта 2014 года поддержав Российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общине "Деятели культуры России – в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму". 18 марта 2022 года выступил на концерте, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма.

Алан Лушников - президент концерна "Калашников". Ранее был замминистра транспорта РФ.

Концер "Калашников" - многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ОПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты.

Сам концерн в июле 2014 года был включен в список санкций США и Канады.

Напомним, что ЕС применит "крымские санкции" ко всем неподконтрольным Украине территориям.

Также в ЕС могут ввести санкции против российской металлопродукции.

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