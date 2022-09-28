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ВСУ укрепляют позиции около Лимана, освобождая все новые населенные пункты, - ISW

Новина українською →
Донецкая область, Среда 28 сентября 2022 06:15
ВСУ укрепляют позиции около Лимана, освобождая все новые населенные пункты, - ISW Фото: украинские военные (zsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В очередной сводке о положении на фронте американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, что в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

Кроме того, американский институт сообщает, ссылаясь на российские источники, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последнюю дорогу для снабжения российских войск в городе, идущую через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.

О ситуации в районе Бахмута (единственного украинского города, где российские войска предпринимают активные наступательные действия) в сводке ISW сказано, что 27 сентября эти атаки закончились неудачей.

При этом эксперты института цитируют репортаж журналистов газеты New York Times, которые, ссылаясь на украинских военных, пишут о действиях на бахмутском фронте "ЧВК Вагнера". По данным журналистов, "вагнеровцы" используют отправившихся на войну заключенных в качестве пушечного мяса, и те часто сдаются в плен украинской армии.

Некоторые другие выводы из сводки ISW:

  • 30 сентября Владимир Путин, вероятно, объявит об аннексии оккупированных украинских территорий после фальсифицированного референдума.
  • Российские войска, согласно сообщениям, отправляют только что мобилизованных военнослужащих Западного военного округа в Херсонскую и Харьковскую области без обучения.
  • Российские войска нанесли очень серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и постоянно продолжают обстрелы юга Украины.
  • Власти РФ готовят насильственную мобилизацию жителей подконтрольных им украинских территорий, которые могут быть в ближайшее время аннексированы.

Напомним, украинские военные нанесли поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и отразили атаки на Бахмут и Соледар.

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