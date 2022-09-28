ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС применит "крымские санкции" ко всем неподконтрольным Украине территориям

Новина українською →
Брюссель, Среда 28 сентября 2022 18:42
ЕС применит "крымские санкции" ко всем неподконтрольным Украине территориям Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз применит санкции, которые действуют по отношению к оккупированному Крыму, против всех временно неподконтрольных Украине территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в ходе брифинга.

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", - заявил Боррель.

Отметим, что "крымские санкции", которые были введены Евросоюзом после оккупации полуострова, запрещают ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также они предусматривают запрет инфраструктурных и финансовых инвестиций.

При этом из ЕС на полуостров запрещен ввоз определенных товаров или технологий для местных компаний или для использования в телекоммуникационном, транспортном и энергетическом секторах и для разведки, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, который может ввести Евросоюз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана