Часть Украины накроют дожди с грозами и туман: прогноз погоды на завтра
В четверг, 29 сентября, часть Украины накроют дожди с грозами. При этом ожидается туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптиков, завтра переменная облачность. Ночью в северо-восточных областях и на крайнем западе страны, днем в большинстве районов Правобережья ожидаются небольшие дожди. При этом на Закарпатье прогнозируется умеренный, днем местами значительный дождь и гроза. На остальной территории без существенных осадков
В южных, центральных и восточных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Карпатах днем ожидается около +10 градусов. На остальной территории ночью составит +8 +13, а днем +19 +24.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе завтра будет переменная облачность.
По области ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, а в Киеве без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Киеве ночью ожидается +7 +9 градусов, а днем +16 +18.
Напомним, сегодня в Украине ожидаются дожди и гроз. В то же время, только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.
Тем временем синоптики, отталкиваясь от анализа показателей температуры за последние десятки лет, объяснили, какой может быть ближайшая зима в Украине.
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