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Часть Украины накроют дожди с грозами и туман: прогноз погоды на завтра

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Киев, Среда 28 сентября 2022 14:17
Часть Украины накроют дожди с грозами и туман: прогноз погоды на завтра Фото: Часть Украины накроют дожди с грозами и туман (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 29 сентября, часть Украины накроют дожди с грозами. При этом ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра переменная облачность. Ночью в северо-восточных областях и на крайнем западе страны, днем в большинстве районов Правобережья ожидаются небольшие дожди. При этом на Закарпатье прогнозируется умеренный, днем местами значительный дождь и гроза. На остальной территории без существенных осадков

В южных, центральных и восточных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Карпатах днем ожидается около +10 градусов. На остальной территории ночью составит +8 +13, а днем +19 +24.

Часть Украины накроют дожди с грозами и туман: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет переменная облачность.
По области ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, а в Киеве без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +15 +20. В Киеве ночью ожидается +7 +9 градусов, а днем +16 +18.

Напомним, сегодня в Украине ожидаются дожди и гроз. В то же время, только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.

Тем временем синоптики, отталкиваясь от анализа показателей температуры за последние десятки лет, объяснили, какой может быть ближайшая зима в Украине.

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