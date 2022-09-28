Украина получила от ЕС 500 млн евро бюджетной поддержки

Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгеи заявил, что ЕС предоставил Украине 500 млн евро бюджетной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга .

"Конечно, мы говорили о нашей помощи Украине, потому что мы оказываем не только моральную поддержку, но и военную, финансовую помощь. Мы поддерживаем реформы финансово, а также выживание Украины в этой войне", - заявил еврокомиссар.

По его словам, сегодня 500 млн евро бюджетной поддержки должны поступить на банковский счет Украины.

Позже Оливер Варгеи провел разговор с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Во время нее обсуждались возможности предоставления 100 млн евро на восстановление школ в Украине.