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США готовят новые санкции против России: WSJ узнала детали

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Вашингтон, Среда 28 сентября 2022 16:12
США готовят новые санкции против России: WSJ узнала детали Фото: США готовят новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести новые экономические санкции против России. В частности, планируется отключить ряд банков страны-агрессора от системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, главными объектами санкций могут стать связанные с российскими властями финучреждения, которые имеют ключевое влияние на экономику страны-агрессора, включая Агентство по страхованию вкладов РФ и платежную систему "Мир", при помощи которых, как считают США, Россия может обходить западные санкции.

В WSJ добавляют, что ограничения могут ввести и против связанных с Россией посредников на финансовых рынках и рынках ценных бумаг.

В рамках возможных новых санкций Соединенные Штаты рассматривают отключения от SWIFT большего количества банков, введение более широкого экспортного контроля и ограничения против еще ряда госкомпаний.

При этом издание отмечает, что в США еще не приняли решение, против каких именно товаров и компаний будут введены следующие санкции, но любая инициатива будет приниматься "с учетом опасной эскалации, которую создал президент РФ Владимир Путин в последние дни".

Напомним, ранее стало известно, что турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

Также мы писали, что Евросоюз наложит санкции на организаторов "референдумов" во временно оккупированных регионах Украины.

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