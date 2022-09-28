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Зеленский подписал закон об акцизах: какими будут ставки на бензин, дизель и автогаз

Новина українською →
Украина, Среда 28 сентября 2022 14:04
Зеленский подписал закон об акцизах: какими будут ставки на бензин, дизель и автогаз Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона 7668-д.

Ранее Верховная рада поддержала предложение правительства Украины и частично вернула акцизы на топливо: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров.

При этом установлены льготы для топлива на нужды Министерства обороны. Для военных акциз будет составлять 0 евро за 1000 литров. Такая норма будет действовать в период военного положения в Украине.

В Минэкономики заявили, что повышение цен на топливо в Украине по возвращении акцизов не ожидается, несмотря на то, что размер акциза составляет 3,5-4 гривен за литр. В министерстве заявили, что заявил, что дефицита тоже не будет.

Напомним, глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина сказал, что украинские власти решили частично вернуть акцизы на горючее, отмененные весной 2022 года. В то же время, НДС останется на уровне 7%, а не 20%, как было до войны.

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