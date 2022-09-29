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Новий пакет допомоги від США та санкції проти Росії: новини за 28 вересня

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Четвер 29 вересня 2022 08:15
Новий пакет допомоги від США та санкції проти Росії: новини за 28 вересня Колаж РБК
Автор: Єлизавета Драбкіна

США нададуть Україні ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги на 1,1 млрд доларів. Тим часом Єврокомісія розробила нові антиросійські санкції у зв'язку з нещодавніми рішеннями російського диктатора Володимира Путіна.

Більш детально про те, що сталося у середу, 28 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги

США нададуть Україні додаткове озброєння на 1,1 мільярдів доларів у рамках нового пакету військової допомоги.

До нового пакету увійдуть: 18 ракетних систем залпового вогню HIMARS та снаряди до них, 12 систем для боротьби з безпілотниками Titan і кошти на закупівлю близько 300 автомобілів для перевезення важкого обладнання, радарів, засобів зв'язку та спостереження.

ЄК запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійшло

Єврокомісія розробила новий пакет антиросійських санкцій на тлі нещодавніх рішень президента РФ Володимира Путіна. Пропонується розширити список санкцій Євросоюзу проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також планується запровадити нові обмеження на торгівлю з Росією, а саме: затвердити нові санкції на імпорт продукції російського виробництва, які позбавлять країну-агресора доходу в розмірі 7 млрд євро, та розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до РФ (як ключові технології, необхідні ведення війни).

ЄС також має намір застосує "кримські санкції" до всіх непідконтрольних Україні територій. Окрім того, у Євросоюзі розглядають можливість додати 30 фізичних осіб до нового санкційного списку проти РФ. Серед них є російський співак Микола Расторгуєв та ідеолога "руского міра" Олександр Дугін.

Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, - Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін все ще не відмовляється від планів захопити Україну, попри те, що шанси на досягнення цієї мети здаються дедалі більш примарними.

Деякі люди, близькі до Кремля, вважають, що Росія, зрештою, зможе повернути ініціативу і просунутися далі в Україну, можливо, захопивши ключові міста, включаючи Харків та Одесу, які їй не вдалося захопити досі.

Джерела кажуть, що в результаті від України залишиться лише уламок її довоєнного стану. Хоча це здається неправдоподібним, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські чиновники впевнені, що їхні сили зможуть завести Україну в глухий кут і домогтися якогось врегулювання, яке підтвердить хоча б частину їхніх досягнень.

Процедура анексії окупованих територій України може тривати 12 днів, - ЗМІ

Згідно з російським сценарієм, після проведення так званих "референдумів про приєднання до РФ" Путін має визнати "незалежність" окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. При цьому "незалежність" псевдореспублік "ЛДНР" Росія визнала ще 21 лютого 2022 року.

Потім РФ має укласти договори з регіонами, які Путін передасть на ратифікацію до російського парламенту разом із законопроектами про ухвалення нових суб'єктів. Речниця верхньої палати Валентина Матвієнко заявляла, що Рада Федерації розгляне питання "приєднання" 4 жовтня. Тобто вся процедура анексії, включаючи проведення "референдумів" з 23 вересня, може тривати 12 днів.

Частину України накриють дощі з грозами та туман: прогноз погоди на четвер

За прогнозом синоптиків, сьогодні очікується мінлива хмарність. Вночі у північно-східних областях та на крайньому заході країни, вдень у більшості районів Правобережжя очікуються невеликі дощі. При цьому на Закарпатті прогнозується помірний, удень місцями значний дощ та гроза. На решті території без істотних опадів.

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Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
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