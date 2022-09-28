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Путин после мобилизации хочет захватить Харьков и Одессу, - Bloomberg

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Среда 28 сентября 2022 10:22
Путин после мобилизации хочет захватить Харьков и Одессу, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Некоторые люди, близкие к Кремлю, считают, что Россия в конечном итоге сможет вернуть инициативу и продвинуться дальше в Украину, возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу, которые ей не удалось захватить до сих пор.

Источники говорят, что в результате от Украины останется лишь осколок ее довоенного состояния. Хотя это кажется неправдоподобным, учитывая недавние успехи Киева на поле боя, российские чиновники уверены, что их силы смогут завести Украину в тупик и добиться какого-то урегулирования, которое подтвердит хотя бы часть их достижений.

Маловероятно, что 300 тысяч мобилизованных солдат, плохо обученных и мотивированных, смогут переломить ситуацию на поле боя. Военные аналитики говорят, что их, скорее всего, хватит только на то, чтобы еще больше замедлить продвижение Украины.

Киев потребовал от своих союзников больше оружия, включая танки, ракеты большей дальности и боевые самолеты, но США и Европа до сих пор проявляли осторожность в расширении спектра поставляемых вооружений.

Напомним, ранее британский адмирал Тони Радакина заявил, что Путин терпит неудачи в войне против Украины и не может достичь собственных стратегически-военных целей.

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Война России против Украины Мобилизация в России
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