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Оккупанты утром ударили по Николаевке: ракета попала в школу, где прятались гражданские

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Донбасс, Среда 28 сентября 2022 09:57
Оккупанты утром ударили по Николаевке: ракета попала в школу, где прятались гражданские Фото: оккупанты ударили по школе в Николаевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты ударили по Николаевке в Донецкой области. Ракета С-300 попала в школу, где было обустроено укрытие для гражданских. Во время обстрела там были люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Фото: последствия удара по школе в Николаевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Обстрел (предварительно, ракетой С300) произошел около 5 утра, в то время в укрытии находились двенадцать человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью. Оккупанты целили прямо в здание школы", - рассказал он.

Отмечается, что из-за мощного удара стены школы не выдержали, но само убежище осталось целым - находившиеся там люди не пострадали.

При этом до сих пор нет информации об одном человеке, работавшем в школе - его поиски продолжаются.

Напомним, за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате чего погибли 5 гражданских, еще 10 человек ранены.

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