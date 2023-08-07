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Зеленский об атаках на порты Украины: РФ может остаться без кораблей, если продолжит удары

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Понедельник 07 августа 2023 16:06
Зеленский об атаках на порты Украины: РФ может остаться без кораблей, если продолжит удары Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Nacion.

Глава государства напомнил, что Россия заблокировала Черное море и, в частности, территориальные воды Украины. Поэтому сейчас наша страна должна доказать, что в своих территориальных водах она имеет право ввозить и вывозить товары.

"Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас оккупанты не могут выиграть, и поэтому хотят поставить Украину в такую патовую ситуацию, применяя оружие и насилие. Поэтому Украина обязательно ответит на любые атаки на гражданское население и "зерновые коридоры".

Президент подчеркнул, что Россия пытается проводить политику колонизации Черного и Азовского морей, но она не имеет права решать, что Украина может производить и экспортировать.

Атаки на порты Украины

Напомним, несколько недель назад власти России заявили о выходе из "зерновой сделки", которая позволяла экспортировать украинское продовольствие по Черному морю.

После этого страна-агрессор значительно усилила удары по украинской территории, в том числе по морским и речным портам. За девять дней враг уничтожил около 180 тысяч тонн украинского зерна.

Позже надводными дронами был атакован большой десантный корабль россиян, а также танкер в Керченском проливе.

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