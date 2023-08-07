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Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили российский беспилотник

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Днепропетровская область, Понедельник 07 августа 2023 09:52
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили российский беспилотник Фото: над Днепропетровской областью силы ПВО сбили российский беспилотник (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Еще минус один БПЛА врага. И снова щитом закрыли регион защитники из ППК "Восток". Какую именно "птичку" агрессора приземлили - уточняют", - написал Лысак.

Обстрелы Украины

Напомним, последний раз РФ совершила массированную атаку по территории Украины 5 августа. Сначала в Воздушных силах сообщали о запуске "Калибров" с юга, летевших в направлении Киева. Но в какой-то момент они внезапно повернули в направлении Хмельницкого.

Целью оккупантов были "Мотор-Сич" и Хмельницкий. Часть ракет ПВО удалось сбить.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, после массированных атак по Украине с использованием дронов и ракет, оккупанты взяли "паузу". При этом враг может применить точечные обстрелы и баллистику.

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Днепропетровская область дрони ПВО Война России против Украины
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