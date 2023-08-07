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Путин может приехать в Турцию в конце августа, - СМИ

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Турция, Понедельник 07 августа 2023 11:37
Путин может приехать в Турцию в конце августа, - СМИ Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

В частности, о возможном визите Путина и его сроках турецкое СМИ упомянуло в контексте сообщение повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.

Визит Путина в Турцию

Буквально 5 августа сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до конца августа. На повестке дня будет вопросы возобновления "зерновой сделки" и обмена пленными. О том, что Путин приедет в Анкару было оговорено во время телефонных переговоров 2 августа.

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