Путин может приехать в Турцию в конце августа, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .

В частности, о возможном визите Путина и его сроках турецкое СМИ упомянуло в контексте сообщение повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.

Визит Путина в Турцию

Буквально 5 августа сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до конца августа. На повестке дня будет вопросы возобновления "зерновой сделки" и обмена пленными. О том, что Путин приедет в Анкару было оговорено во время телефонных переговоров 2 августа.