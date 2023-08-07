Наев обсудил со своим польским коллегой ситуацию на границе с Беларусью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

Командующие обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе, а также пути оказания помощи Украине в отпоре вооруженной агрессии России.

В ходе дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК "Вагнер", Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления.

Кроме того, командующий поделился со своим польским коллегой особенностями практического применения различных видов иностранного вооружения, отметив необходимость дополнительного обучения подчиненного личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства.

Пиотровский поддержал эту инициативу, а также выразил уважение мужественной борьбе ВСУ и украинского народа против России, заверив в постоянном и всестороннем содействии.

Со своей стороны Наев поблагодарил польский коллегу за значительную помощь Украине в отстаивании своей независимости и свободы.

"Республика Польша проводит мощную поддержку нашей обороноспособности, что является весомым и неоспоримым вкладом в победу над агрессором", - подчеркнул командующий.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его боевиков была передислоцирована в Беларусь. Наемников разместили в палаточном городке.

Украинские пограничники отмечают, что боевики в Беларуси пока не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Тем временем жители польского села Беловеж 1 августа заявили о перелете двух белорусских самолетов Ми-24 и Ми-8 над их домами. Сначала Варшава отрицала этот факт, однако позже подтвердила нарушение границы. Также Польша проинформировала об инциденте НАТО.