Игнат о французских ракетах SCALP: Эйфелева башня "вписалась" в украинский трезубец

Украинские военные эффективно используют дальнобойные ракеты, полученные от западных партнеров. В частности, это касается французских SCALP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Как видите, Эйфелева башня "вписалась" в украинский трезубец. Это так символично и красиво выглядит. Ну и знаете, что враг уже давно в своих публикациях показывает, что ракеты Storm Shadow и SCALP "применяются". Даже там какие-то запчасти показывали" , - сказал Игнат.

По его словам, "после каждой подписи, а тем более если та подпись от главы государства, она (ракета - ред.) сразу летит по назначению".

Спикер также подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого оружия.

"Такие ракеты нам очень нужны. Вы видите их результаты в горящих российских складах, уничтоженных переправах, мостах. Это высокоточное дальнобойное оружие, без шансов для противника. Приближающее нашу победу. Хотелось бы еще с Storm Shadow и SCALP видеть рядом и немецкую ракету", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что сейчас продолжаются дискуссии о крылатых ракетах Taurus.

"Какое решение будет принято немецким правительством еще не знаем. Но надеемся, что будет в пользу Украины", - отметил спикер Воздушных сил.

Ракеты SCALP

В июле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция присоединится к Британии в поставках Украине ракет большой дальности. Это позволит украинским силам поражать русские войска и цели глубоко по линии фронта.

В целом Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. При этом первые ракеты уже доставлены в Украину.

Отметим, что ракета Storm Shadow или SCALP - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО. Storm Shadow – это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.

В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия состоят только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.

Больше о ракетах SCALP читайте в материале РБК-Украина.