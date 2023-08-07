В оккупированном Донецке сообщают о "прилетах" (фото)
В оккупированном российскими войсками Донецке сегодня, 7 августа, зафиксировали несколько "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В районе железнодорожного вокзала в Донецке сейчас", - говорится в сообщении.
Фото: "Прилеты" в Донецке (t.me/itsdonetsk)
Также сообщается, что о "прилетах" в стороне поселка Пески. Он почти вплотную расположен к Донецку. Больше никакой информации о последствиях обстрела нет.
Ситуация в Донецке
Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складах боеприпасов и техники.
Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.
Например, 13 июля местные сообщали о"прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.
Также кафиры в понедельник, 31 июля, заявили об обстреле центра Донецка. Из-за "прилеты" вспыхнули автобус и авто. Есть пострадавшие - жертва и раненые.
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