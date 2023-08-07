ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской и Одесской областях взорвались две морские мины: подробности

Новина українською →
Понедельник 07 августа 2023 18:05
В Николаевской и Одесской областях взорвались две морские мины: подробности Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одесской и Николаевской областях сегодня, 7 августа, произошли детонации двух морских мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Николаевская область

"На черноморское побережье Николаевской области штормовое море вынесло очередную морскую мину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над ликвидацией опасности работали специалисты Сил обороны.

"Путем контролируемого подрыва мина уничтожена", - добавили в Оперативном командовании.

Одесская область

Также Одесский городской совет сообщил, что к черноморскому побережью Одесской области после обеда штормом несло еще одну мину.

Она самовольно сдетонировала в открытом море. Взрыв зафиксировали Силы обороны на расстоянии более километра от уреза воды.

Минная опасность в Черном море

Украинцам напоминают, что минная опасность в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря значительно усиливается именно при штормовой погоде.

"С начала года это по меньшей мере 31 мина, которую обнаруживают Силы обороны в прибрежных водах Черного моря. Не всегда специалисты успевают контролируемо обезвредить такой морской "сюрприз", часто по объективным причинам мины взрываются от столкновения с другими предметами прямо в воде или в процессе выброса на побережье", - добавили в Командовании.

Недавно в Одесской области сдетонировали две морские мины. В результате пострадал дачный дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Николаевская область Война в Украине
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена