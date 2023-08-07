Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области

По его словам, это результат работы воинов 47-й бригады ВСУ в селе Роботино.

Вражеский вертолет Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Фото: Работино (deepstatemap.live)

"Замечательная работа. Слава героям", - добавил Тарнавский.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Потери россиян в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 310 вертолетов и 315 самолетов.

Причем в июне представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.