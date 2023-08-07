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Разведчики уничтожили подразделение россиян на левобережье Херсонской области

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Херсон, Понедельник 07 августа 2023 11:08
Разведчики уничтожили подразделение россиян на левобережье Херсонской области Фото: разведчики уничтожили подразделение россиян на левобережье Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики проводят успешные операции на оккупированном левобережье Херсонской области. В частности, удалось уничтожить ракетное подразделение россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу.

"Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских ракетных войск специального назначения", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Херсон украинские силы обороны освободили в ноябре 2022 года. При этом, левобережная часть области до сих пор находится под оккупацией российских захватчиков. В связи с этим освобожденные населенные пункты Херсонской области постоянно обстреливаются врагов с использованием артиллерией, танков. Отметим, что украинские разведчики не впервые устраивают рейды на оккупированную часть Херсонской области. Ранее бойцы ССО уже высаживались в районе левого берега Херсонской области.

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Херсонская область ГУР
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